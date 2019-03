Agressieve jongen bijt politieagent in bovenbeen in Boxmeer, andere jongeren belagen agenten vanwege aanhouding ‘bijter’

BOXMEER - Een politieagent is in de nacht van zondag op maandag in zijn bovenbeen gebeten door een agressieve jongen die met met een slok op op zijn scooter wilde stappen. De jongen is aangehouden, waarbij de politie gebruik moest maken van pepperspray. Dat meldt de politie op Facebook.



De politie kreeg rond 02.30 uur een melding over een agressieve persoon in de Steenstraat. Het ging mis toen de jongen door agenten werd aangesproken op zijn gedrag en op het feit dat hij met alcohol op op zijn scooter wilde stappen.



De jongen werd agressief en werd aangehouden, waarbij hij zich hevig verzette en een van de agenten in zijn been beet. Uiteindelijk moest er pepperspray aan te pas komen om de jongen onder controle te krijgen.



Tijdens de aanhouding werden de agenten belaagd door een groep van enkele tientallen jongeren, die de agenten uitmaakten voor alles wat mooi en lelijk was en allerlei ziektes toewensten. Een van de jongens trok aan de uitrusting van een agent om de aanhouding van de andere jongen te belemmeren. Ook hij werd aangehouden.



Met de gebeten agent gaat het naar omstandigheden goed, zo meldt de politie. De jongen heeft de agent zo hard gebeten dat zijn tanden dwars door de huid heen gingen, maar de agent kon nog wel doorwerken.

Reacties

07-03-2019 13:09:32 GroteMop1983

Ik zou ook een tetanusprik gaan halen, wie weet is hij wel hondsdol... Ik zou ook een tetanusprik gaan halen, wie weet is hij wel hondsdol...

07-03-2019 13:15:57 Mamsie

@GroteMop1983 :

Ik zou ook een tetanusprik gaan halen, wie weet is hij wel hondsdol... QuoteIk zou ook een tetanusprik gaan halen, wie weet is hij wel hondsdol...



Ik koop ook altijd peren als ik appelmoes wil gaan maken!

Geintje! Die tetanusprik is een goed idee maar tegen hondsdolheid doet die echt niks hoor! Ik koop ook altijd peren als ik appelmoes wil gaan maken!Geintje! Die tetanusprik is een goed idee maar tegen hondsdolheid doet die echt niks hoor!

