Verstopte neus blijkt veroorzaakt door tand

Een paar dagen een verstopte neus hebben, ‘t kan behoorlijk lastig zijn.Maar een 59-jarige man uit Denemarken liep er al twee jaar mee rond! Ook was hij zijn reukvermogen volledig kwijt.Toch maar eens tijd om naar de dokter te gaan, moet ie gedacht hebben. En na een CT-scan werd het duidelijk: er groeide een TAND in één van zijn neusgaten!Vermoedelijk zat de tand al een groot deel van zijn leven in zijn neus, maar ontwikkelde hij pas op latere leeftijd echt klachten. Hoe de tand daar in de eerste plaats heeft kúnnen groeien, blijft voorlopig nog een klein raadsel…