We kunnen een wagen enkel niet ter beschikking stellen van een dienst uit het arrondissement waar die in beslag werd genomen, om alle schijn van belangenvermenging te vermijden.”

Ik vind dat heel raar dat agenten daar in mogen rijden. Die wagens zijn van iemand tot de rechter ze verbeurd verklaart.En dat het niet deugt blijkt uit het volgende:Dat geeft het een hoop stiekemgehalte.Neem daarbij dat de meeste agenten maar middelmatige rijders zijn en zeker geen snelle wagen de baas kunnen .