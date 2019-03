Vlaams verhaal is 7 jaar later plots groot nieuws in Amerika: Jan ontdekt na 19 jaar huwelijk dat zijn vrouw vroeger een man was

Reacties

06-03-2019 14:17:30 venzje

Oudgediende



Op zich zie ik het geslachtelijke probleem niet. Hooguit wanneer je kinderen zou willen.



Haar gedrag is natuurlijk wat anders, maar dat heeft m.i. niks te maken met haar geslachtsverandering.

06-03-2019 15:02:27 GroteMop1983

Oudgediende



@venzje : dat ben ik totaal met je eens.. maar ik kan mij ook wel voorstellen dat meneer zich zacht gezegd niet prettig voelde na wat er gebeurd is.. Ze heeft hem wel verraden, maar ik kan mij ook wel weer voorstellen dat je niet aan de grote klok gaat hangen dat je als jongen bent geboren. Vraag is waar trek je de lijn en wanneer had ze het hem wel moeten vertellen.. (Naar mijn mening de eerste keer dat ze met hem ging slapen..)

06-03-2019 17:55:36 stora

Stamgast



Je woont 19 jaar gelukkig samen , alles was goed, sex blijkbaar ook en ineens deugt zij niet meer.

Ik denk dat hij al van haar af wou en dan komt dit geheim als geroepen natuurlijk.

Of zal het zo'n figuur zijn die dan denkt, ow nou ben ik natuurlijk een homo en wat zullen de buren wel niet zeggen.

Het is duidelijk een vent met slappe knieen.

