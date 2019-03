Wandelaar vindt stapels onbezorgde post in natuurgebied Blaricum

BLARICUM - Een hondenbezitter heeft afgelopen weekend tijdens het uitlaten van zijn hond, stapels onbezorgde post gevonden. De post lag bij het Hondenweidje, ook wel Mauvezand genoemd, een natuurgebied in Blaricum.Dat blijkt uit een foto die Oog op Blaricum toegestuurd heeft gekregen. Het is op de foto duidelijk te zien dat de poststukken -ze lagen direct bij de Melkweg en de Heideweg- door de regen flink nat waren geworden.nEen woordvoerder van PostNL zegt dat de gedumpte post bij hen is gemeld. "We halen de stukken vanmiddag op." De bezorgdienst geeft aan te zullen uitzoeken wie hiervoor verantwoordelijk is. "Mocht blijken dat het dumpen niet door onze bezorgers is gedaan, maar door bezorgers van Sandd, dan zullen we het aan onze collega's overdragen."Sandd heeft vandaag niet gereageerd op de vragen van NH Nieuws.Update: Postbezorger Sandd geeft ook aan dat de gedumpte post bij hen is gemeld en dat het is opgehaald. "Is de post dicht en bezorgbaar, dan wordt de post alsnog bezorgd. Is post opengemaakt of ongeschikt voor bezorging, dan wordt de klant geïnformeerd. Uiteraard doen we onderzoek naar hoe het mogelijk is dat deze post is gedumpt. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek nemen wij gepaste maatregelen."