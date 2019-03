Kat lift ruim 1100 kilometer van Oostenrijk tot Aalsmeer

AALSMEER - Hoe vind je de eigenaar van een Oostenrijkse kat? Daarover broedt de Dierenambulance de Ronde Venen en Amstelland nu. Er is een zwart-witte kat binnengebracht van wie het baasje vermoedelijk ruim 1100 kilometer verderop woont.Op een parkeerplaats in Aalsmeer zag een oplettende vrouw de kat uit de laadbak van een Oostenrijks vrachtwagen springen. Ze wist de kat te vangen en naar de Dierenambulance te brengen.Na het nodige speurwerk, bleek dat de vrachtauto voor het laatst had gelost in het Oostenrijkse St. Georgen. Dit was dus de plek waar de laadbak voor het laatst open is geweest en waar de kat waarschijnlijk aan boord is gesprongen.De Dierenambulance hoopt nu dat iemand connecties of informatie heeft over hoe ze de Duitstalige kat kunnen aanmelden bij een soortgelijke organisatie in Oostenrijk.