Winnaar wacht na loting vier maanden om 1,5 miljard dollar op te halen

Vier maanden nadat bekend raakte dat er één winnend loterijticket van 1,5 miljard Amerikaanse dollar (1,3 miljard euro) in de trekking zat, is de winnaar deze komen ophalen. Zo meldt het lokale wedkantoor in de Amerikaanse staat South Carolina.



Niemand kwam naar voren toen de loting in oktober uitwees dat één iemand een recordbedrag van 1,5 miljard dollar had opgestreken. Tot nu, want na maanden wachten en speculatie heeft de winnaar zich bij het lokale wedkantoor gemeld. De winnaar is een inwoner van South Carolina maar wenst anoniem te blijven, dat is toegestaan volgens een lokale wet. De winnaar accepteerde een eenmalige betaling van 877.784.124 dollar (775 miljoen euro). De staat South Carolina krijgt daarbij 61 miljoen dollar inkomstenbelastingen. Overigens liet de winnaar nog iemand voor hem een lotje kopen, alvorens zijn geld op te strijken.

Reacties

05-03-2019 17:48:58 stora

Stamgast







Wel slim eigenlijk om het niet gelijk op te halen. Dan kan je de eerste schok even verwerken en bedenken wat je met dat geld gaat doen.

05-03-2019 18:12:03 botte bijl

Stamgast







de winnaar was zich waarschijnlijk het leplazerus geschrokken toen hij zag dat hij zo veel had gewonnen

05-03-2019 18:58:10 Mamsie

Oudgediende











Laatste edit 05-03-2019 18:58 @botte bijl : Ik zou van schrik dusdanig in de stress schieten dat ik het niet zou overleven, denk ik.

