Huh?! Groene sneeuw in Rusland

Een vreemd gezicht in een stad in Rusland; daar ligt groene sneeuw op straat. Ook de ijspegels aan de daken zijn felgroen. Waar de groene kleur vandaan komt is onduidelijk.Inwoners van de stad zijn bang dat de sneeuw gevaarlijk is. Ze denken dat het te maken heeft met een chemische fabriek in de buurt. Er wordt onderzocht wat er is gebeurd en of de sneeuw giftig is.Eerder kwam een andere Russische stad in het nieuws omdat daar zwarte sneeuw op straat lag. Dat kwam door vervuilde lucht van een fabriek in de buurt.