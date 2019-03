Nijmegenaar aangehouden voor veroorzaken ravage in Zwolle

De politie heeft een Nijmegenaar aangehouden voor het veroorzaken van de ravage in de Leliestraat in Zwolle, zaterdagmorgen. De 22-jarige zou een auto hebben gestolen en vervolgens meerdere voertuigen hebben geraakt. De rit eindigde op de kop in een voortuin.Volgens de politie stal de man in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto op de Molenweg. Vervolgens botste hij tegen drie auto's en een lantaarnpaal in de Leliestraat. De dader vluchtte nadat hij op de kop in een voortuin was beland. Niemand raakte gewond.De politie heeft met buurtbewoners gesproken en sporenonderzoek gedaan. Aan de hand van deze informatie kon de verdachte worden aangehouden.