Jassen gestolen uit kroegen in Assen en verstopt in bosjes

De politie heeft zaterdagnacht in Assen een verdachte aangehouden die meerdere jassen zou hebben gestolen.

Hij werd in de kraag gevat op de Markt. De jassen zou hij uit verschillende uitgaansgelegenheden in Assen hebben gehaald, om ze vervolgens te verstoppen in bosjes rondom de Markt.

De politie is nog op zoek naar kroeggangers die de verdachte hebben gezien en wil ook graag in contact komen met mensen die hun jas kwijt zijn.

