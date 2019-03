Zestien frikandellen eten in een half uur

ASSENDELFT - Wie kan de meeste frikandellen door zijn keel laten glijden? In Assendelft organiseerde café-eigenaar Rens Degenhart zaterdag een wedstrijd frikandellen eten. NH Nieuws ging langs bij deze bijzondere competitie.Luuk van den Hoorn is samen met zijn vrienden gekomen en traint vlak voor de wedstrijd nog even met een biertje. "Ja even de boel smeren, zo glijdt die frikandel goed", aldus Van den Hoorn. Concurrent Sander Spruit heeft een persoonlijk doel. "Ik wil er tien halen", vertelt hij.Ivar van Elburg is met zijn 17 jaar de jongste kandidaat, maar hij gaat als een speer als de wedstrijd eenmaal van start is gegaan. "Ik heb als tactiek om de frikandel met appelmoes te eten in plaats van mayonaise. Ik las op internet dat je er dan meer op kunt."Van Elburg blijkt gelijk te hebben, want zijn directe tegenstander Spruit geeft na 10 frikandellen, zijn persoonlijke doel, op. "Ik zou er nog wel eentje kunnen eten, maar dan eet hij er nog twee extra. Ik vind het goed zo."