Het grootste zinkgat ter wereld is adembenemend mooi

Een zinkgat roept meteen angstaanjagende beelden op van huizen die plots in de aardbodem verdwijnen. Maar in dit geval is het een prachtig staaltje natuurkunst.De Xiaozhai Tiankeng in China is met 274.000 vierkante meter het grootste zinkgat ter wereld. ‘Xiaozhai’ is de naam van een verlaten dorp in de buurt, dat letterlijk ‘klein dorp’ betekent. ‘Tiankeng’ betekent ‘Hemelse put’.Het gigantische zinkgat werd gevormd door een krachtige ondergrondse rivier met een lengte van 8,5 kilometer. Het gat is 626 meter lang, 537 meter breed en tussen de 511 en 662 meter diep. De inhoud van het hol is 119.349.000 kubieke meter.Beneden in het zinkgat bloeit het van de natuurpracht. Er groeien maar liefst 1.285 verschillende plantensoorten, zoals de Japanse notenboom (ginkgo). Ook is het groene paradijs de thuis geworden van heel wat zeldzame dieren, zoals de gevlekte luipaard. In het regenseizoen vormt er zich een waterval langs de opening van het zinkgat.