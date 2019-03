Neutronensterren bevatten sterkste materiaal van het heelal

Natuurkundigen hebben uitgerekend dat het materiaal onder het oppervlak van neutronensterren 10 miljard keer zo sterk is als staal.



Neutronensterren ontstaan als een ster geen brandstof meer heeft en implodeert onder zijn eigen gewicht.



Door de enorme zwaartekracht wordt het materiaal zo extreem samengeperst dat atomen niet meer kunnen bestaan. Neutronensterren bestaan dus uit samengeperste kerndeeltjes.



Onlangs hebben onderzoekers van de McGill University in Canada berekend hoe dit materiaal zich gedraagt in de korst van een neutronenster.



En nu blijkt dat de twee verschillende soorten kerndeeltjes – neutronen en protonen – zich onderling in bepaalde structuren organiseren; structuren die lijken op verschillende soorten pasta – bijv. spaghetti, lasagne en gnocchi – en dus noemen ze deze toestand 'nucleaire pasta'.



Uit computersimulaties blijkt bovendien dat deze nucleaire pasta minstens 10 miljard keer zo sterk is als staal en wetenschappers denken dan ook dat dit het sterkste materiaal in het universum is. In een neutronenster met een doorsnede van 24 kilometer is de pastalaag ongeveer 100 meter dik – en hij weegt evenveel als 3330 aardbollen.



Neutronensterren bestaan uit kerndeeltjes. In de diepere lagen is het materiaal zachter dan de nucleaire pasta. De kracht in de nucleaire pasta is zo groot dat wetenschappers denken dat hij kleine ‘bergen’ aan het oppervlak van de neutronenster kan veroorzaken.



Die bergen zijn misschien maar 10 centimeter hoog, maar we kunnen ze wel meten.



Het materiaal in deze kleine bergen is zo zwaar, en de neutronenster draait zo snel om zijn as, dat de kleine uitstulpingen zwaartekrachtgolven veroorzaken die we op aarde kunnen meten.



De verdeling van dit materiaal binnen in een neutronenster kan astronomen inzicht geven in sommige fenomenen, bijvoorbeeld krachtige pulsen met radiostraling of extreem sterke magneetvelden.

Reacties

04-03-2019 11:04:37 vaughn

Lid

Niks weegt in de ruimte, het heeft de massa van 3330 aarbollen....

04-03-2019 12:14:25 BatFish

Oudgediende



Vermoedelijk ligt deze pasta wat zwaar op de maag

