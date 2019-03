Opmerkelijke hype: Een plak kaas op het gezicht van je kind gooien!

Van tijd tot tijd ontstaan er weer nieuwe internethypes. De een is leuker dan de ander. We hebben onlangs bijvoorbeeld de Bird Box challenge gehad die niet geheel veilig was. Of om te doen dat je kind verdwijnt door er een doek overheen te gooien en met zijn allen te doen alsof hij verdwenen is. Maar dit is toch wel een erg opmerkelijke hype.Moeders en vaders gooien een plakje kaas op hun kind/baby en filmen dat. Het plakje blijft natuurlijk plakken maar niet iedereen ziet er de lol van in: Filmpje