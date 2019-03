Strijd om erfenis overleden bruidspaar

Rond de erfenis van het in de zomer van 2016 in de Dominicaanse Republiek overleden echtpaar Jeroen en Michou Venema is een juridische strijd ontstaan

Reacties

03-03-2019 13:02:15 TheIrishMan

Senior lid

WMRindex: 232

OTindex: 20

Wnplts: Medrengard

S Lijkenpikkers

03-03-2019 14:38:30 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 10.027

OTindex: 12.046

S Wet van 15 mei 1829, houdende algemeene bepalingen der wetgeving van het Koningrijk.



Artikel 11

De regter moet volgens de wet regt spreken: hij mag in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordeelen.

03-03-2019 15:05:25 stora

Stamgast



WMRindex: 14.352

OTindex: 1.684

Dit zegt wel veel over de familie's.

Ze hadden ook samen de boel eerlijk kunnen verdelen.



03-03-2019 15:06:25 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 70.010

OTindex: 30.573

als dat stel dit van te voren had geweten, dan waren ze naar Texel gegaan

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: