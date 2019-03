Vrouw krijgt boete omdat haar auto een penis achterlaat

Een Amerikaanse vrouw heeft een boete gekregen voor een wel een bijzondere reden. Namelijk de penisvorm die haar auto achterliet.Een paar weken geleden sneeuwde het in Amerika, zo schrijft de vrouw op Reddit. Niet veel, genoeg voor een klein laagje. De vrouw in kwestie pakt haar auto en gaat naar haar werk. Een paar dagen later krijgt ze een mail van de HOA, de homeowner association, met de melding dat ze een boete heeft gekregen. Waarvoor is niet helemaal duidelijk, maar zowel de sneeuw als de auto worden genoemd.De vrouw was in de war, want het was namelijk niet zo dat er zoveel sneeuw lag dat ze eigenlijk hadden moeten sneeuwruimen. Waar was die boete dan wel voor? Na een paar mails, stuurt de HOA een foto van het probleem.De auto had namelijk een piemelvormige afdruk achtergelaten, en dat kan natuurlijk niet. “Dit is echt het meest belachelijke waar ik ooit een boete voor heb gekregen”, schrijft de vrouw. “Ik heb ze gewoon gezegd dat ik dit niet ga betalen.”De boete die de vrouw moest betalen, is intussen als sneeuw voor de zon verdwenen. Nadat de vrouw weigerde te betalen, konden de agenten in het wetboek geen reden vinden om haar te dwingen deze ‘overtreding’ te vergoeden.