Politieagent achtervolgt inbreker, krijgt gevangenisstraf wegens te hard rijden.

Een politieagent in Zwitserland is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar wegens achtervolging van een inbreker, ondanks dat hij reed met blauwe zwaailichten en sirene.



Een Zwitserse rechtbank kwam tot dit oordeel omdat hij werd geflitst met een snelheid van 126 km/u tijdens de achtervolging van een inbreker in een vijftig-kilometerzone. Dit voorval vond plaats in 2017 en zijn advocaat tekende destijds beroep aan tegen de voorwaardelijke gevangenisstraf.

Tja, 126 is ook allesbehalve onder de 50.

