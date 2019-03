Politieauto botst op fietsenrek in Valthermond

Een politieauto die onderweg was naar een melding, knalde afgelopen nacht bovenop een fietsenrek. Het rek was door onverlaten op de rijbaan gezet.Dit gebeurde op het Zuiderdiep in Valthermond. Omdat de agenten met spoed onderweg waren, konden ze het obstakel niet meer ontwijken. De politiewagen raakte zwaar beschadigd, maar de agenten zelf bleven ongedeerd.Getuigen hebben twee jongeren gezien die het fietsenrek op de weg hebben gezet. De politie is op zoek naar nog meer getuigen en eventuele camerabeelden.