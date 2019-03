Sjamanen verbranden vijf kamelen in een offerritueel om Rusland sterker te maken

Het Openbaar Ministerie van de stad Angarsk in de regio Irkoetsk van Rusland onderzoekt het offerritueel, uitgevoerd door sjamanen op het Baikalmeer. Tijdens het ritueel hebben vertegenwoordigers van religieuze organisatie Huhe Munhe Tengeri (wat zich vertaalt als "Eeuwig Blauwe Hemel") vijf kamelen verbrand. Ook hebben ze een video van hun ceremonie op internet gezet."Bij de Buryats wordt de kameel beschouwd als het topdier voor opoffering. We hebben ervoor gekozen om er vijf te offeren, omdat dit het beste cijfer is dat schoolkinderen kunnen krijgen voor hun studie, het hoogste cijfer voor kennis, voor vaardigheden. Dus als we iets groots willen bereiken, moeten we uitblinken, "zei een man die zichzelf introduceerde als" De op een na hoogste Sjamaan van Rusland".De video toont een groep sjamanen die kamelen naar de plaats van het ritueel leiden onder de geluiden van tamboerijnen."We willen onze Moeder Rusland mooi, sterk, krachtig en soeverein maken in haar beslissingen en op haar manier van leven," zei de man, om de betekenis van de ceremonie uit te leggen.Interessant is dat vertegenwoordigers van een sjamanencentrum in de Republiek Boerjatiƫ zeiden dat kamelen niet als offer in de regio worden gebruikt. Volgens hen was het slechts een barbaarse ceremonie die ze niet konden verklaren.