Energieleverancier richt zich op wanbetalers, gaat failliet.

Energieleverancier Robin is failliet verklaard. Het bedrijf heeft zo’n 30.000 klanten en richtte zich specifiek op mensen met betalingsproblemen, die vaak niet meer bij andere energieleveranciers terecht kunnen.



Volgens eigenaar Ronald Ruskauff kwam het bedrijf in de problemen door te veel onbetaalde rekeningen van klanten. Hierdoor kon het bedrijf geen lening krijgen voor de inkoop van gas en elektra in dit winterseizoen. In de winter verbruiken consumenten veel meer gas dan in de zomer, terwijl ze dan evenveel betalen als in de zomer.

Jammer, goed initiatief maar te verwachten hè. Die mensen hebben hun vorige rekeningen al niet betaald dus waarom zouden ze het bij een andere leverancier wel doen?

