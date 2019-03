Vrouw heeft nieuws voor collegas die haar melk gebruiken in hun koffie

Een vrouw heeft dé manier gevonden om te voorkomen dat haar collega’s met haar melk in de ijskast gaan lopen…Een Amerikaanse vrouw was het beu dat haar collega’s voortdurend gebruikmaakten van haar flesje melk in de gemeenschappelijke ijskast. Dus besloot ze om een opmerkelijke boodschap op de fles te schrijven. “Goeiemorgen! Aan de mensen die de hele week aan mijn melk hebben gezeten: verrassing! Je hebt mijn borstmelk de hele tijd gedronken. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Toedels!”, schreef ze erop.Of het écht zo was, weet alleen de vrouw in kwestie, maar op Reddit zorgde het bericht voor heel wat gelach. Sommigen relativeerden de verrassing ook wel. “Moedermelk smaakt een beetje anders. Ik begrijp niet waarom mensen er zo’n probleem van maken. Het is letterlijk melk. Niet iets wat ik in mijn cornflakes zou doen, maar het is absoluut niet vies. Bron: vrouw is zwanger”, klinkt het.