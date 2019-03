Onweerstaanbare koe uit Soest krijgt make-over voor missverkiezing

SOEST - Je haren flink uitdossen, een prachtige jurk aan en mooie make-up opdoen: iedereen is bekend met een missverkiezing voor mensen. Maar in Soest is er een ander 'soort' dat zich aan het klaarstomen is voor een beautycontest. De onweerstaanbare koe Holec Pansel gaat meedingen voor de eretitel 'miss van het jaar'.Dat gebeurt tijdens een speciale koeienkeuring in Houten. Aanstaande vrijdag komen de mooiste koeien uit de provincie naar Manege Zilivia's Hoeve toe om zichzelf van hun beste en mooiste kant te laten zien. Met boegeroep, al zal dat hier een andere betekenis hebben.Martijn Hoogendoorn is verzorger van prachtexemplaar Holec Pansel en weet te vertellen waarom de koe de 'perfecte rondingen heeft'. "Het gaat om een goede ribpartij, die mooi rond is en diep naar beneden gaat", omschrijft hij het uiterlijk van zijn schoonheid. "Daarnaast moet ze goed op haar benen staan en er moet een uier onder zitten, waar geen problemen mee zijn. En dat heeft Holec Pansel."Hoewel de koe uit Soest het toch vooral moet hebben van haar natuurlijke schoonheden, deinst verzorger Martijn er niet voor terug om haar nog meer te laten stralen. En daar is een tondeuse voor nodig. "Je ziet een verschil tussen lang en kort haar. Als je het scheert, glanst het veel meer", legt de boer uit. "Want een koe moet uitstraling hebben."In totaal doet Martijn met vijf dieren mee aan de missverkiezing. Naast geschoren, worden de koeien ook meerdere keren gewassen. "En we lopen rondjes met de koeien om te oefenen", legt Martijn uit. "Dan wennen ze eraan en zijn ze ook rustig en ontspannen tijdens de wedstrijd."