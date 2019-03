De verkiezingsposters hangen weer: Met koffiemelk plakt het als de ziekte

BILTHOVEN - Met emmers lijm, kwasten en een stapel posters trekken politici deze dagen door de regio. Want de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart komen eraan en bij de campagnetijd horen natuurlijk ook de borden langs de weg met daarop de verkiezingsposters."Het is echt een verschrikking", biecht Derk Boswijk van het CDA op. Hij hangt vanmorgen posters op in Bilthoven. "Ik doe het niet heel vaak, zoals je ziet. Maar mijn PvdA-collega gaat me helpen. Hij heeft me ook al wat praktische tips gegeven, zoals koffiemelk in de lijm. Dan plakt het als de ziekte hoor ik."Ook René Dercksen van de PVV is deze dagen druk met de posters. Voor zijn partij is er éxtra werk, want de posters van de partij worden geregeld weggehaald of vernield. "De vorige was binnen een paar uur vertrokken", vertel Dercksen. "Maar ik zie dat mijn collega met nietjes voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om herhaling te voorkomen."Vooral in de stad Utrecht verdwijnen de posters geregeld. Maar ook uit de rest van de provincie komen er geregeld meldingen. "En dan gaan we weer op pad." Of het hangen van de posters überhaupt van belang is voor de verkiezingen weet hij niet. "Maar ik denk dat het goed is dat áls ze er zijn, dat je er op staat. Je moet laten zien dat je meedoet."Wat er op de posters gezet wordt, verschilt nogal per partij. De PVV heeft een grote foto van het gezicht van de partij: Geert Wilders. "Geert is in binnen- en buitenland een herkenbaar persoon", zegt Dercksen. Acht jaar geleden stond hij er zelf ook op, toen de partij voor het eerst meedeed in de regio. "Toen stond ik samen met Geert op de poster. Ik heb echter niet de illusie dat mensen mij kennen. En Geert communiceert natuurlijk veel beter."Bij de PvdA doen ze het juist helemaal anders. "Geen bekende kop", zegt Rob van Muilekom. "Geen provinciale lijsttrekker zoals ik ben en al helemaal niet een landelijk figuur." In plaats daarvan koos de partij voor een rode poster met in witte letters de tekst: Zeker zijn - van omzien naar elkaar. "We hebben de 'zeker zijn'-campagne en willen denken vanuit degene die dit ziet. Dat die denkt: hé de PvdA wil omzien naar elkaar."Het CDA heeft zelfs 70 verschillende posters, vertelt Derk Boswijk. "Ik sta natuurlijk ontzettend goed op de foto", zegt hij met een knipoog. "Maar mensen in Woudenberg of De Bilt zullen mij niet kennen." De partij heeft daarom in elke plaats de lokale kandidaten op de poster staan. "Zodat als mensen langsfietsen denken: hé, die ken ik. Die vertrouw ik mijn stem wel toe dus daar ga ik op stemmen."Grafisch ontwerper Niels Eijsbroek vindt de borden een behoorlijke bonte verzameling. "Allemaal posters die veel aandacht vragen met kleur, typografie, fotografie. Ze willen allemaal opvallen. Aandacht trekken. Ik vraag me af of dat gaat werken."Volgens Eijsbroek zijn vooral de wat eenvoudigere posters effectief. Een sterke kleur, niet te veel tekst. Hij wijst op de posters van bijvoorbeeld PvdA en SP. "Ze gebruiken een duidelijke signaal kleur. Rood is echt fel. De brandweer gebruikt die kleur natuurlijk ook." Ook de PVV met het herkenbare blauw valt op. "Blauw is van oudsher gewoon een betrouwbare degelijke kleur. Als je wat bangig bent aangelegd als kiezer, dan kies je misschien toch eerder voor blauw."Zijn tip voor de volgende verkiezingen: maak er meer één geheel van. "Je ziet soms zes vormtalen, waardoor het eigenlijk helemaal uit elkaar valt. Of vijf boodschappen. Ik denk dat je je boodschap kort moet houden. En ik denk dat je ook qua kleur helder en duidelijk moet zijn. Niet acht kleuren gebruiken, maar één of twee."