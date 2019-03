Spoorwegmuseum breidt collectie uit met kunstbeen en Porsche-autosleutel

UTRECHT - Het Spoorwegmuseum in Utrecht heeft vandaag een bijzonder cadeau gekregen van het Centraal Bureau Gevonden Voorwerpen van de NS. Het is een kist met opmerkelijke spullen die zijn achtergebleven in de trein.Laat u iets in de trein liggen, dan blijft het normaal gesproken vijf dagen op het station waar het wordt gevonden. Daarna gaat het naar een speciaal depot van de NS. Heeft de eigenaar zich na drie maanden nog niet gemeld, dan worden de voorwerpen vernietigd.Maar wat doe je met een kunstbeen? Autosleutels van een Porsche? Een doopjurkje? Een kunstgebit? En een klein viooltje?"Het zijn de topstukken onder de gevonden voorwerpen", vertelt museumconservator Tuur Verdonck. "Te zonde om weg te gooien. En bovendien geeft het voor het museum een aardig inkijkje in wat mensen zoal laten liggen in de trein. Het geeft ook aan met hoeveel zorg en aandacht de NS omgaat met de verloren spullen."Bij binnenkomst zijn de spullen meteen te bewonderen in een vitrine naast de kassa. Het is een mysterieuze nieuwe aanwinst voor het museum. "Over de herkomst kunnen we de bezoeker niets vertellen. Niemand heeft er een briefje bij gedaan. Maar je kunt er wel eeuwig over filosoferen", aldus Verdonck.