Utrechts onderzoek toont grondwaternetwerk op Mars aan

UTRECHT - Onderzoek van de Universiteit Utrecht heeft aangetoond dat de planeet Mars een groot stelsel grondwaterbekkens heeft. Volgens geoloog Francesco Salese is de grote vraag nog wel waar al dat water is gebleven.



De Italiaan Salese, sinds vorig jaar aan Utrecht verbonden, onderzocht 24 laaggelegen gebieden op het noordelijk halfrond van Mars. Met satellietfoto's ontdekte hij dat plaatsen waar vroeger water aan de oppervlakte stroomde ondergronds verbonden moeten zijn geweest. Volgens hem wijst niets erop dat het water van bovenaf kwam en daardoor blijft opwellend water als enige verklaring over.



OVER HELE PLANEET

De aanwezigheid van grondwater werd in 2010 al door wetenschappers voorspeld. Onzeker was echter nog of het om lokale reservoirs ging of om een grootschalig stelsel van bekkens die onderling verbonden waren. Salese heeft nu aangetoond dat de ondergrondse bekkens over een groot gebied, mogelijk zelfs over de hele planeet, geschakeld zijn.



Salese en zijn onderzoeksteam hebben vastgesteld dat het grondwatersysteem 3,5 miljard jaar oud is. In een later tijdperk bevroor het water op Mars. Hoe en wanneer de door stromend water gevormde delta's en kustlijnen op de planeet zijn drooggevallen is nog niet bekend.



ONDERGROND STABIEL

Dat het grondwater op Mars mogelijk de hele planeet omspande betekent volgens de Universiteit Utrecht dat de ondergrond, anders dan op aarde, stabiel zou moeten zijn. Ander bewijs daarvoor is dat vulkanen op Mars tot wel 21 kilometer hoog zijn. Ze zijn extreem lang actief geweest, wat alleen mogelijk is wanneer ze niet worden verstoord door een verschuivende bodem.



Volgens Salese is meer weten over het verdwenen water op Mars van belang om de situatie hier op aarde beter te begrijpen. "Misschien kunnen we ook uitvinden of het de aarde ooit zo vergaat, of is vergaan toen de planeet net ontstaan was."

