Duitse gemeente verkoopt hondje van gezin met schulden

Een zwart mopshondje met de naam Edda is de inzet van een relletje in de Duitse stad Ahlen. Het dier werd in beslag genomen bij een gezin met schulden en verkocht via eBay, maar blijkt ziek te zijn. De nieuwe eigenaresse eist daarom geld van de stad.



Edda woonde bij het gezin van Stefanie, haar gehandicapte man en drie kinderen van 5, 7 en 9 jaar. In november meldden zich daar twee deurwaarders en een medewerker van de gemeente, op zoek naar waardevolle spullen vanwege schulden van het gezin.



In eerste instantie leek een rolstoel van de echtgenoot van Stefanie de meeste waarde te hebben, maar omdat de rolstoel eigendom is van een verzekeringsmaatschappij, keken ze vervolgens naar rashond Edda en namen het dier in beslag.



Via het privé-account van een van de medewerkers van de gemeente werd Edda vervolgens te koop aangeboden op veilingsite eBay, voor een bedrag van 750 euro. Dat is ongeveer de helft van de waarde die een mopshondje met stamboom normaal zou hebben.



Politie-agente Michaela Jordan uit het Rijnland zag de advertentie maar had bedenkingen bij de lage prijs. Ze belde daarom met de gemeente. Toen ze hoorde dat het hondje in beslag was genomen en gezond was, ging ze overstag.



Maar sinds de overdracht in december is Edda al vier keer geopereerd aan haar ogen, waarvan één keer met spoed, tijdens de kerstdagen, schrijven Duitse media. Afspraken voor een vijfde operatie zijn al gemaakt, omdat de mopshond problemen blijft houden met het hoornvlies.



De kosten zijn inmiddels opgelopen tot 1800 euro en daarom eist Jordan nu geld van de gemeente Ahlen. Die heeft een verzekeraar en een advocaat ingeschakeld, in de hoop dat ze er samen met Jordan uit komen.

