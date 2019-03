Partij voor de Dieren Friesland keurt afschot 800.000 ganzen goed

De provincie Friesland heeft het afschieten van 200.000 ganzen per jaar tot 2023 goedgekeurd dankzij een Statenlid van de Partij voor de Dieren. Rinie van der Zanden had voor een alternatief plan willen stemmen, maar stemde per ongeluk tegen, waardoor een nipte meerderheid een nipte minderheid werd, meldt de Leeuwarder Courant.



Van der Zanden had haar fout nog kunnen herstellen zolang het agendapunt nog niet was afgehamerd. Maar dat wist ze niet. Dankzij haar uitglijder waren er geen 21 voorstanders en 20 tegenstanders, maar juist 21 tegenstanders. Na de verkiezingen over vier weken probeert ze een nieuwe stemming af te dwingen.

