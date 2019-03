Lerares stuurde deze expliciete berichten naar 13-jarige leerling

Een Amerikaanse lerares zit in de gevangenis nadat ze seks had met een van haar minderjarige leerlingen. De feiten dateren van vorig jaar, maar nu zijn enkele seksueel getinte berichten tussen de twee opgedoken.Brittany Zamora was 27 toen ze vorig jaar seks had met een 13-jarige leerling uit haar klas in Las Brisas Academy in Arizona. De vrouw had met de jongen meermaals seksuele betrekkingen, in de klas en in haar auto.De feiten konden worden aangetoond door berichten die de twee destijds met elkaar uitwisselden. Daarin zegt ze onder meer “dat ze elke dag met hem zou willen vrijen”.Brittany: “Wat ben je aan het doen?”Jongen: “Aan het dromen over je sexy zelve.”Brittany: “Oh, schatje. Ik wou dat je hier bij mij was.”Jongen: “Ik wil je, schatje. Wanneer vrijen we nog eens?”Brittany: “Ik wil je ook, schatje. Zo hard. Wanneer we maar kunnen, je weet dat ik het ook wil. Ik heb je graag. Je wordt sexyer met de dag.”Jongen: “Ik wil zo graag met je vrijen, schatje. Ik kan er geen genoeg van krijgen.”Brittany: “Ik ook niet, schatje. Ik wil je elke dag bij me, voor altijd.”De ouders van de jongen merkten de berichten op en zagen hoe ze ook naaktfoto’s naar hem stuurde. Ze gingen ermee naar de politie en kort daarna werd Brittany opgepakt. Momenteel zit de nu 28-jarige vrouw in de gevangenis. De borgsom bedraagt 250.000 dollar.