Jongen maakt eigen prothetische arm uit Lego

Een jongen uit Andorra heeft met Lego-blokjes een prothetische arm voor zichzelf gebouwd. Zijn ontwerp is sterk genoeg om hem te ondersteunen als hij pompt, maar kan ook kleine objecten oppakken of ingewikkelde handdrukken uitvoeren.Als je denkt dat een klein huisje bouwen uit Lego al indrukwekkend is, dan ga je niet geloven van David Aguilar voor elkaar heeft gekregen. De jongeman uit Andorra werd geboren met een afwijking aan zijn rechterarm en wilde daar zelf een oplossing voor vinden. Daarom begon hij met de kleine blokjes Lego een prothetische arm te bouwen. Heel wat ontwerpen en aanpassingen later is de eigenaar van een indrukwekkend mechanisme. In de video legt hij met veel plezier uit wat hij allemaal met zijn arm kan doen.