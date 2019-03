Man gearresteerd omdat hij koekje gooide naar vriendin

Een man uit het Amerikaanse Florida is afgelopen weekend door de politie aangehouden voor huiselijk geweld, al klinkt de aanklacht wel heel licht. Wade Smith moest met de agenten meekomen nadat hij een koekje tegen het voorhoofd van zijn vriendin had gegooid. De verwonding: een rode plek.



Er zijn al heel wat verhitte discussies gevoerd over koekjes. Over welk deeg het beste bakt, welke echt afschuwelijk smaken en welk het allerlekkerste is. Zelden moet daarbij de politie aan te pas komen, behalve onlangs in Florida. Agenten arresteerden zondag Wade Smith omdat hij tijdens een echtelijke ruzie een hard stukje van een koek naar zijn vriendin had gegooid. De lekkernij raakte haar echt op het voorhoofd, meldt WFLA.



Toen de politie aankwam ter plaatse, zagen ze een duidelijke rode plek op het hoofd van de vrouw. Voor Smith zat er dan ook niet veel anders op dan toegeven dat hij met het koekje had gegooid. De agenten namen hem naar het bureau, waar de borg werd vastgesteld op 500 dollar. Welke knapperige snack de man had gekozen voor zijn woede-uitbarsting is niet bekend.

Reacties

01-03-2019 08:29:30 allone









... ben sprakeloos...



Is zijn naam soms 'cookie monster'?



Laatste edit 01-03-2019 08:32 ... ben sprakeloos...Is zijn naam soms 'cookie monster'?

01-03-2019 08:46:31 venzje









En ik dacht al dat de Europese cookie-wetgeving een lachertje was...

01-03-2019 08:57:53 Mamsie









Moeten we dit dan voor zoete koek aannemen?

01-03-2019 09:23:17 Emmo









Ik vraag mij af wat voor persoon voor deze vorm van mishandeling de politie belt.

01-03-2019 09:44:05 BatFish









@Mamsie : misschien was het geen zoete maar hartige koek - het kwam kennelijk wel hard aan

01-03-2019 10:14:54 venzje









En toen de agenten hem meenamen kon de vriendin hem nog net toevoegen: "That's the way the cookie crumbles!"

01-03-2019 10:23:14 Mamsie









@venzje : waarop hij antwoordde dat lieverekoekjes niet gebakken werden.

01-03-2019 10:28:59 venzje









Zou het inmiddels alweer koek en ei zijn tussen die twee?

01-03-2019 10:55:57 venzje









Maar serieus: iemand arresteren voor huiselijk geweld vanwege het gooien met een koekje is natuurlijk volslagen kletskoek.

01-03-2019 11:38:23 Mamsie









Was het niet een mislukte poging tot koekhappen?

01-03-2019 11:56:42 De Paus









S Hopelijk is het nu weer koek en ei tussen die man en zijn vriendin.

01-03-2019 12:35:07 botte bijl









in het artikel gaat het over 'vriendin' en over 'echtelijke ruzie', mogelijk zit het met dat koekje ook niet zo duidelijk als het lijkt

