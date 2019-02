Japanse gevangenissen beginnen op bejaardentehuizen te lijken

Japanse ouderen kiezen steeds vaker bewust voor de cel. Ze begaan lichte misdaden, zoals winkeldiefstal, in de hoop gevangen te worden gezet. De gepensioneerden zien gevangenschap als de enige manier om te ontsnappen aan eenzaamheid en armoede.



Momenteel is zo'n 20 procent van de Japanse gedetineerden 65 jaar of ouder. Dat is drie keer zoveel als twintig jaar geleden.



Alhoewel Japanners zich over het algemeen strikt aan de wet houden, geldt dat in toenemende mate niet meer voor alle ouderen. Ze kunnen amper rondkomen van het basispensioen dat zo'n 800 euro per maand bedraagt en verkiezen de schone cellen en het regelmatige leven binnen de gevangenismuren.



Ook in Zuid-Korea kiezen sommige mensen bewust voor de gevangenis. Daar is de reden stress door overwerk en hun drukke werkweek. Overigens hoeven de Zuid-Koreanen daar geen misdaad voor te begaan: ze hoeven er slechts voor te betalen.

Reacties

28-02-2019 17:25:49 CeeDee

hier doen we het andersom: hier beginnen de bejaardentehuizen op gevangenissen te lijken.

28-02-2019 17:46:24 botte bijl

als die mensen dat zo massaal doen, dan moeten de voorzieningen voor oude mensen daar vreselijk slecht zijn

28-02-2019 21:51:49 De Paus

S Dat doet mij denken aan die homo uit Zuid-Afrika. Hij had aids opgelopen, maar de gezondheidszorg is daar abominabel. Wat doet hij? Hoewel hij niets van vrouwen moet hebben, verkracht hij een vrouw. Vervolgens geeft hij zichzelf aan. Voor straf moet hij in de gevangenis waar hij gratis voor zijn aids wordt behandeld. Zijn slachtoffer kreeg ook aids, maar die ging daar aan dood, wegens slechte medische voorzieningen.

