Wonder in Tokio: baby woog 268 gram bij de geboorte en mag nu gezond naar huis

Een minibaby in Japan is na vijf maanden in het ziekenhuis gezond naar huis gegaan. Het is een wonder, want bij de geboorte na 24 weken woog het baby'tje slechts 268 gram, minder dan een mango.Het jongetje paste bij de geboorte in de handen van een volwassene. Na vijf maanden is dat totaal anders. Hij weegt nu ruim 3 kilo, eet normaal, en kan dus naar huis.Zijn moeder is extreem gelukkig. "Ik was erg onzeker of hij het zou overleven", laat ze weten. "Ik ben erg blij dat hij zo goed is gegroeid."Volgens de dokter van het jongetje is hij een voorbeeld waarom mensen hoop moeten houden, ook al is de baby klein en te vroeg geboren. "Er is altijd de mogelijkheid dat baby's gezond het ziekenhuis zullen verlaten."Volgens het Keio University ziekenhuis in Tokio is het jongetje nu de kleinste baby ooit die in goede gezondheid een ziekenhuis heeft verlaten. Het vorige record zou een baby in Duitsland zijn, die bij de geboorte in 2009 274 gram woog.