Russische Mata Hari kan ongestoord EU-documenten kopiëren.

Terwijl ze in Brussel broeden op wetten tegen beïnvloeding op internet, zitten de Russische mollen gewoon in hun eigen staf.



Hallo. Yelizaveta (‘Lisa’) Peskova, zeer aangenaam. Op het oog althans, want deze Russische vamp is de dochter van Poetins perswoordvoerder, Dmitry Peskov. So hee. Kan gewoon. Maar het wordt nog gekker: Ze werkt in Brussel als stagiair voor de Franse Europarlementariër Aymeric Chauprade (EFDD) en heeft daar “onbelemmerde toegang tot diverse EU-documenten”, ontdekten ze bij Radio Free Europe. Ook Heel Toevallig allemaal is dat Chauprade het Russische Krim-referendum (tegen het officiële EU-standpunt in) legitiem noemde. “Ze werkt momenteel niet voor de Russische staat of privaat bedrijf”, laat Chauprade weten aan RFE, dus dan zal het allemaal wel prima pluis zijn dat haar naam hier prijkt.

Reacties

Nou, met zo'n camera kun je natuurlijk ook niks anders zijn dan een Russische spion.

