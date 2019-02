Brits stel mag geen Panini-plaatjes van Manchester United meer tekenen

Een Brits echtpaar dat sinds 2014 voetbalplaatjes van Panini natekent, mag geen tekeningen meer maken van spelers van Manchester United. Volgens de Engelse topclub worden de intellectuele eigendomsrechten van United geschonden met de niet bepaald virtuoze tekeningen.Alex en Sian Pratchett begonnen tijdens het WK van 2014 met het natekenen van Panini-plaatjes, naar eigen zeggen omdat het een goedkopere manier was om hun Panini-album vol te krijgen. Onder de naam 'Panini Cheapskates' maakte het duo vervolgens furore op internet.De plaatjes, volgens de tekenaars zelf van beroerde kwaliteit, werden verkocht en de opbrengst ging naar een goed doel: Union Street FC, de favoriete club van Pratchett. Het succes was zo groot dat het duo doorging met tekenen en een grote collectie opbouwde. Ook voor het EK van 2016 en het WK van 2018 tekende het paar alle voetbalplaatjes na en ging de opbrengst naar goede doelen.Maar sinds deze week mogen de plaatjes van (oud-)spelers van Manchester United niet meer."Hoewel we de situatie rond Panini Cheapskates begrijpen, hebben alleen officiële licentiehouders, partners en sponsors toestemming om het intellectuele eigendom van de club te gebruiken", liet een woordvoerder van United weten.Alle tekeningen van spelers van United moesten daarop worden verwijderd van de website waarop de Panini Cheapskates hun plaatjes verkopen.