Deense dog krijgt zo maar even 19 pups: “Ze bleven maar komen”

Een zoete inval zaterdag in het Kingman Animal Hospital in Arizona: Deense dog Cleo beviel er via keizersnede van liefst 19 (!) pups. Mama en kleintje

28-02-2019 12:11:43 Mamsie









Ze hadden ook de lamp uit moeten doen. Die beestjes komen immers op het licht af!

28-02-2019 12:48:25 allone









waarom kreeg ze een keizersnede?

28-02-2019 12:55:33 stora









Wat een drukte als ze allemaal gaan rondlopen

28-02-2019 13:06:53 MIADIA













gokje hoor @allone : misschien omdat het er te veel waren en mama hond te moe was voor d e rest?gokje hoor

28-02-2019 13:13:22 TheBoss









@allone : Ik weet de exacte reden niet maar ik kan me voorstellen dat zoveel pups werpen problemen met zich meebrengt. Ik ben in ieder geval blij dat iedereen gezond is

28-02-2019 13:44:39 allone









@MIADIA : @TheBoss : dat is mogelijk.. maar ze wisten niet van tevoren dat ze er 19 zou krijgen.. anders waren ze niet zo verbaasd geweest.

28-02-2019 13:53:32 stora









@allone , misschien zei de dokter, die hond krijgt er 9 of 10

28-02-2019 14:08:53 MIADIA













@allone : bij mensen begint het ook vaak genoeg thuis, lukt het niet, vervoer naar ziekenhuis en daar keizersnee, toch?

28-02-2019 15:44:31 allone









@MIADIA : ja. Maar mensen hebben vaker problemen dan dieren. Dieren hebben niet zulke grote hoofden..

