Klachten over nieuwe politieauto's van Mercedes, vakbond in actie

Vakbond ACP in Leusden bijt zich vast in de problemen met de nieuwe politieauto's van Mercedes. Alle documenten rond de keuze voor de dienstauto zijn opgevraagd bij de korpsleiding. De vakbond wil de achterliggende oorzaken van de problemen die collega's ervaren op tafel krijgen en bekijken welke acties moeten worden ondernomen.



Eind vorig jaar is de Nationale Politie begonnen met het invoeren van de nieuwe dienstauto's. Volgens de ACP komt sindsdien 'een gestage stroom aan klachten' binnen. Zo zou de auto te weinig ruimte bieden aan grotere agenten en zou het vervoeren van verdachten moeizaam verlopen. Volgens de bond is bovendien geconstateerd dat een Mercedes met nog geen 25.000 kilometer op de teller al van een vijfde set remschijven was voorzien.



"Ook het uitrustingsniveau is drastisch beperkt. Dit hindert collega's in de uitvoering van hun werk", stelt de ACP. "De gebaande wegen verlaten blijkt eveneens een hachelijke onderneming, het voertuig is te laag. Die klacht komt inmiddels ook uit Amsterdam waar de trambaan een onneembare hindernis blijkt, in ieder geval zonder de bodemplaat eronder uit te rijden."



De korpsleiding is inmiddels gestart met het beantwoorden van vragen van collega's over het nieuwe dienstvoertuig. Desalniettemin heeft de ACP van collega's begrepen dat zij zich op veel punten niet serieus genomen voelen. "Zij hebben de indruk dat vragen worden 'platgeslagen', dat er uiteindelijk geen oplossing wordt geboden voor de problemen die zij ervaren."



Voor de ACP zijn de kritische geluiden aanleiding om de aanbestedingsprocedure van het nieuwe dienstvoertuig van start tot finish zelf onder de loep te nemen. ACP-vicevoorzitter Erwin Koenen: "Wij hebben de korpsleiding verzocht ons alle documenten te verstrekken rond de totstandkoming van beleid, aanbesteding en keuze voor dit voertuig. Deze documenten gaan wij analyseren en leggen wij naast de signalen van collega's. Op basis daarvan willen wij vervolgens het gesprek aangaan met de korpsleiding. Om er zodoende voor te zorgen dat dit soort problemen in ieder geval in de toekomst worden voorkomen."



Reacties

28-02-2019 12:06:27 venzje

Oudgediende



WMRindex: 14.106

OTindex: 4.049

De hermandad wordt binnenkort geselecteerd op een maximale lichaamslengte. Want de B-klasse is inderdaad niet heel ruim. Bovendien worden de Transporters vervangen door Vito's, wat ook al niet zulke gigantische voertuigen zijn.

28-02-2019 13:07:36 stora

Stamgast



WMRindex: 14.312

OTindex: 1.684



Dan houden ze toch broek over aan de onderkant. @Emmo , dat kan toch niet.Dan houden ze toch broek over aan de onderkant.

