Medewerker kringloop vindt handgranaat bij uitpakken van doos

Een medewerker van Kringloopwinkel Rataplan aan de Van Slingelandtstraat vlakbij het Westerpark (A'dam) heeft een handgranaat gevonden toen die een doos uitpakte. De politie heeft het explosief veiliggesteld.Hoe lang de doos met het explosief er al lag, is niet bekend. Volgens een politiewoordvoerder kon het explosief niet afgaan omdat er geen ontstekingsmechanisme in zat.Wel zette de politie uit voorzorg de straat af en moesten klanten het pand verlaten. Inmiddels in de straat weer vrijgegeven.