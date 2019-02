Koppel bestelt opbergbakken bij Amazon, ontvangt 29 kg marihuana

Een echtpaar in de Verenigde Staten dat plastic opbergbakken bestelde bij Amazon, kreeg iets heel anders in huis. Tot hun grote schrik ontvingen ze 29 kilo marihuana. Als verontschuldiging gaf het bedrijf een cadeaubon van 150 dollar.



De twee Amazon-klanten wisten niet wat ze moesten denken toen hun bestelling arriveerde. "De dozen waren extreem zwaar, zwaarder dan je zou denken als je vier lege bakken bestelt", zei de anonieme vrouw in een interview met WFTV9.



Toen ze de dozen openmaakten werden ze geconfronteerd met een zware geur. Ze vonden pakken vol met marihuana. "De eerste agent die arriveerde kon het niet geloven", zei ze. De politie heeft de marihuana in beslag genomen en onderzoekt hoe het in een verzending belandde.



Het koppel had een maand lang via e-mail contact met Amazon, maar kreeg nooit een manager te pakken. Uiteindelijk ontvingen ze een cadeaubon van 150 dollar met de boodschap, 'Ik kan op dit moment niets anders doen'. Ze willen nu een verontschuldiging en een uitleg hoe dit kon gebeuren.



In Florida is marihuana enkel toegestaan voor medisch gebruik. Omdat het veel geld waard is op de zwarte markt, waren de twee daarom bezorgd dat de drugsdealers op zoek zouden gaan naar de marihuana. "We waren erg bang dat er zou worden ingebroken en we hebben een paar dagen niet thuis geslapen", zei de vrouw.

Reacties

27-02-2019 16:35:29 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 69.931

OTindex: 30.535

gelukkig nam de politie het mee, want ze konden het niet in de bestelde opbergbakken doen, want die waren niet geleverd

27-02-2019 19:22:30 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.553

OTindex: 16.986

Hmmm, kun je in Florida ook marihuana bij Amazon bestellen? Zou Bol.com dat hier in Nederland ook doen?

