Man met mes in rug slentert ziekenhuis uit om sigaretje te roken

De 34-jarige Vladimir moet naar het ziekenhuis omdat er een mes in zijn rug steekt. ‘t Gevolg van een ‘dronken gevecht’, aldus verschillende bronnen.Maar voor hij onder het mes gaat, besluit de man eerst nog een sigaretje te gaan roken. “Ben je gek”, horen we een verpleegster roepen. “Jongeman, je gaat sterven”, vult een dokter aan.Ondanks de meer dan goede raad van het aanwezige personeel, zet Vladimir nog even door en weet hij zelfs in zijn onderbroek en mét het mes nog in zijn rug het ziekenhuis te verlaten. Niet veel later (en misschien omdat het buiten zo’n -10 graden was) ging de man toch terug naar binnen.Een woordvoerder van het ziekenhuis laat nog weten dat de man nu in stabiele toestand verkeert. Maar de schokkende beelden die niet geschikt zijn voor gevoelige kijkers tonen dat het een stevig huzarenstukje was om Vladimir terug binnen te krijgen.