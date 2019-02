Russisch koor onder vuur na lied over kernraketaanval op VS

Een koor uit Sint-Petersburg heeft zich heel wat kritiek op de hals gehaald omdat het een satirisch lied ten gehore heeft gebracht over het afvuren van een kernraket op de VS.



De video van het optreden van het Sint-Petersburg Concert Koor werd dit weekend op social media gezet, maar na de lading kritiek werd de reactiemogelijkheid onder de posts uitgezet.



Het lied, daterend uit de jaren 80, geeft op satirische wijze weer hoe sovjettroepen 'voor 3 roebel' vanaf een kernonderzeeër een raket op de Verenigde Staten willen afvuren.



Het koor zegt in een verklaring dat het een gevarieerd repertoire heeft met liedjes die een authentiek beeld geven van de tijd waarin ze zijn geschreven. Het koor weigert dan ook 'teksten te herschrijven om ze politiek correct te maken'.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: