Nederlandse douane onderschept 90.000 flessen wodka voor Kim Jong-un

De Nederlandse douane heeft in de Rotterdamse haven een container met ongeveer 90.000 flessen wodka onderschept. De wodka, afkomstig uit Rusland, was bedoeld voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en zijn legerleiding.Dat meldt het AD vandaag. De container lag in een schip verstopt onder de romp van een vliegtuig. De douane nam in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken de container vrijdag in beslag.De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is dol op luxegoederen zoals televisies, kaas en champagne. Maar vanwege VN-sancties is er een wereldwijd verbod op de export van deze goederen naar Noord-Korea.De Noord-Koreaanse leider arriveerde vandaag in Vietnam voor een top met Amerikaanse president Donald Trump. De aankomst van Kim was live op televisie te zien. De onderhandelingen over denuclearisatie gaan morgen en overmorgen plaatsvinden.Trump is nog onderweg naar het Aziatische schiereiland en zal vanavond aankomen. De Amerikanen verwachten dat Noord-Korea denuclearisatie doorzet, terwijl de Koreanen willen dat de internationale sancties worden opgeheven.