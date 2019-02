Mega-jackpotwinnaar al maandenlang spoorloos

De bewoners van Simpsonville staan voor een raadsel. Maanden geleden werd bekend dat het winnende lot van de megajackpot in dit Amerikaanse stadje was gekocht, maar van de winnaar ontbreekt tot nog toe elk spoor. Hij of zij heeft tot 19 april de tijd om de 1,5 miljard dollar op te halen.



Het is de een na grootste Amerikaanse jackpot ooit. Als de winnaar niet komt opdagen, wordt het geld verdeeld over de overheden van de Amerikaanse staten. De staat South Carolina, waar Simpsonville ligt, is dan de grote verliezer. Die loopt ruim 61 miljoen dollar inkomstenbelasting van de lotwinnaar mis, schrijft The Guardian.



Het winnende lot werd tussen 20 en 23 oktober verkocht in een KC-supermarkt. Volgens bewoners van Simpsonville moet de winnaar wel uit de omgeving komen. De supermarkt ligt niet aan een snelweg.



De omzet van de supermarkt steeg enorm toen bekend werd dat het winnende lot hier vandaan kwam. Wel is het voor de eigenaar een tegenvaller als de winnaar uiteindelijk niet komt opdagen. Hij loopt dan een bonus van 50.000 dollar mis.

Reacties

27-02-2019 11:26:39 DrZiggy

Erelid



S Ze hebben al 0,1 miljard gebruikt tijdens de zoektocht?

27-02-2019 13:03:16 Emmo

Oudgediende



@DrZiggy : Voor dat bedrag wil ik ook wel meezoeken

27-02-2019 13:46:43 botte bijl

Stamgast



als je al dat geld dan contant mee krijgt en ook nog in de media komt, dan is het geen wonder dat de winnaar het eng vindt om zich te melden

