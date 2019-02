Metershoge opblaaspiemel lekgeprikt in Helmond

HELMOND – Het leek zo’n leuk idee: een opblaaspiemel in de tuin zetten om ‘de tweede jeugd’ van een vriend te vieren. Het ding heeft welgeteld vierenhalf uur overeind gestaan. Daarna werd het lekgeprikt. ,,We stonden perplex”, zegt Rob van Beers, de initiatiefnemer van het verjaardagscadeau.,,Bram, een vriend van ons, werd afgelopen zaterdag veertig en het leek ons leuk om dat te vieren met een opblaaspiemel in de tuin”, vertelt een teleurgestelde Rob. ,,We hebben het ding om half elf in de ochtend neergezet. Rond drie uur ’s middags kwamen we erachter dat ‘ie lek was.”De kinderen van de jarige job zagen het gebeuren. Een onbekende man liep de tuin van Bram aan de Besselhoeve in Helmond in en prikte het gevaarte lek. Niet veel later stortte de piemel in. Rob denkt dat iemand het metershoge geslachtsdeel aanstootgevend vond en daarom tot actie overging. ,,Hoe kan iemand zoiets zo erg vinden om dit te doen? De dader had ook aan kunnen bellen om te vragen of we het weg wilden halen.”Wie het gedaan heeft, weet Rob niet. ,,We hebben voor zover we weten geen vijanden.” Er wordt nog gezocht naar de dader. Op Facebook is een oproep geplaatst in de hoop dat iemand iets heeft gezien. ,,De piemel was gehuurd en moet netjes terug worden gebracht naar de verhuurder. We hebben geen idee wat de gevolgen zijn. Als er betaald moet worden, dan moet de dader opdraaien voor de kosten.”Mocht de dader niet gevonden worden en Rob en zijn vrienden moeten alsnog betalen, dan hebben ze al een idee wat ze met de ‘oude lul’ gaan doen. ,,Ik weet niet wat het zou kosten, maar ik kan me voorstellen dat het verhuurbedrijf zegt dat we moeten betalen. Als dat het geval is, gaan we kijken of we ‘m kunnen laten repareren. Dan kunnen we ‘m misschien nog een keer gebruiken.”