Lichaam in water blijkt kunstbeen

Politieagenten keken raar op toen zij op een melding afkwamen van een lichaam in het water in A'dam Noord. Een been met een gymschoen dat zij zagen drijven, bleek een kunstbeen te zijn.Meerdere politie-eenheden waren op de melding afgekomen. Bij aankomst zagen de agenten twee dames zwaaien die de melding hadden gedaan. Ze durfden niet dichterbij te komen en wezen de agenten de plek van het been aan.'Het been lag aan de kant en ik kon de voet zonder moeite vastpakken. Voorzichtig trok ik het been op de kant. Het voelde zwaar maar gaandeweg werd het been lichter. Er zat geen lichaam aan vast. Het bleek een kunstbeen te zijn', schrijft de politie op Facebook.De agenten hebben het been meegenomen naar het politiebureau. De twee verontruste dames heeft de politie niet meer aangetroffen om hen te vertellen dat het om een kunstbeen ging.