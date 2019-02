Politie betrapt mannen op heterdaad bij openbreken bandenspanningsmeter

De politie heeft vrijdagnacht twee mannen opgepakt. De twee waren bezig een bandenspanningsmeter bij een tankstation langs de Rembrandtlaan in Papendrecht open te breken.Agenten waren aan het surveilleren en reden toevallig langs. Ze zagen een auto vreemd geparkeerd staan bij de bandenspanningsmeter. Twee mannen bij de auto bleken de spanningsmeter te hebben opengebroken. Later bleek dat de kentekenplaten van hun auto eerder die nacht waren gestolen.De twee mannen waren een 36-jarige Dordtenaar en een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.