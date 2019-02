Auto breekt in tweeën bij botsing in Valthe

Een automobilist is afgelopen weekend zwaargewond geraakt bij een aanrijding in Valthe. De bestuurder botste op de Hondsrugweg tegen een boom.Door de harde klap brak de auto in tweeën. De achterkant van het voertuig belandde in een tuin bij een woning.Volgens de politie is het slachtoffer een 22-jarige man uit de gemeente Borger-Odoorn. Hulpverleners kwamen onder meer met een traumahelikopter naar de plek van het ongeluk. De man werd door de brandweer uit zijn auto gehaald.De bestuurder is uiteindelijk met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De Hondsrugweg was een tijd lang afgesloten, onder meer vanwege onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.