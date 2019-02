Bestuurder kijkt te diep in glaasje en belandt met auto in sloot

Een automobilist is zaterdagavond aan de Oude Rijksweg in Scheemda met zijn auto in een sloot beland.Omstanders zagen het gebeuren en belden de politie. De agenten kwamen er al snel achter dat de automobilist te veel alcohol had gedronken.De bestuurder is aangehouden en door agenten meegenomen naar het politiebureau. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig weggesleept.