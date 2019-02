Vandaal slaat ruit zorginstelling kapot voor ogen van agenten

DE MEERN - Een ruit inslaan is een handeling waarvan de meeste daders hopen dat de politie er niet achterkomt. Het kapotslaan van een ruit voor de ogen van de politie is dan ook met recht "niet handig", zoals de politie het op Twitter nuchter verwoordt.



Agenten hebben de vandaal bij een zorginstelling in De Meern gearresteerd. Dit gebeurde nadat de zorginstelling om interventie van de politie vroeg.



De verdachte bespuugde en beledigde de agenten daarnaast en was tot slot nog in bezit van een gestolen fiets.

Reacties

26-02-2019 09:04:01 jero

Oudgediende



WMRindex: 6.686

OTindex: 6

Als die zorginstelling voor geestelijke gehandicapten is kunnen ze hem beter daar meteen achterlaten

26-02-2019 13:38:47 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 69.899

OTindex: 30.527

@jero :

of ze daar iemand nemen van wie ze weten dat hij ruiten inslaat of ze daar iemand nemen van wie ze weten dat hij ruiten inslaat

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: