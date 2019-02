Attente automobilist brengt te water geraakte jongeman naar huis

LOPIK - Een jonge feestvierder, die vannacht na vermoedelijk iets te veel alcoholische consumpties de sloot bij Cabauw in Lopik in fietste, is door een attente automobilist naar huis gebracht. De politie is blij met de reddingsactie. "Gezien de temperatuur had dit incident heel anders af kunnen lopen."



Iets na 1.00 uur 's nachts kregen agenten van de politie Krimpenerwaard een spoedmelding dat er twee mensen in de sloot zouden liggen aan de Cabauwsekade. Toen agenten en ambulancepersoneel eenmaal ter plaatse waren, bleek er echter niemand aanwezig.



Na enig onderzoek bleek dat een jongen op de Lopikerweg de sloot in was gefietst. Daarna had hij ongeveer honderd meter gelopen, toen hij door een passerende automobilist thuis werd gebracht. Van een tweede persoon bleek geen sprake.

Reacties

24-02-2019 21:52:44 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.806

OTindex: 68.293

Dat is aardig van die vrouw.

Veel mensen zouden zo'n drijfnatte en misschien modderige jongen liever niet in hun auto hebben....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: