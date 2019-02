Zeldzaam: Twee zwarte lammetjes geboren uit witte ouders

EGMOND AAN DEN HOEF - Schaapsherder Marijke Dirkson maakte vanmorgen een vreugdesprongetje toen er maar liefst twee zwarte lammetjes werden geboren. Dat is bijzonder want zowel vader en moeder schaap zijn gewoon wit. "Het gebeurt maar heel zelden dat we twee zwarte ooitjes hebben. De kans is 1 op 1000. Dit is ontzettend gaaf."Voor de oorzaak van de zwarte lammetjes moeten we volgens Dirkson zo'n vijfentwintig jaar terug in de tijd. "Dit ras heideschapen was bijna uitgestorven in Nederland. Om het terug te krijgen, hebben ze verschillende rassen met elkaar gekruist. Daar zat ook een Schoonebeeker tussen. Die heeft het zwarte gen erin gebracht. Heel af en toe krijgen we een zwart lammetje. Dat is heel gaaf!"Voor de schaapsherder zijn het korte nachten. Het is lammertijd en dat betekent dat Dirkson regelmatig een schaap moet verlossen. In totaal zijn er nu 600 lammetjes geboren. Er worden er nog 500 verwacht. "Je haalt er steeds witte uit en als er dan een keer een zwarte wordt geboren dan is dat fantastisch."Twee zwarte schapen in een witte familie, volgens Dirkson gaat dat zonder problemen. "Schapen zijn altijd gezellig met elkaar. Ze reageren op geur en geluid. De moeder kijkt er dus niet van op. Het zijn gewoon haar lammetjes die naar haar ruiken. Alleen wij zien het verschil."